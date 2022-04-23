Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yeni Besni- Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde bugün öğle saatlerinde Ali İnce yönetimindeki 02 KS 191 plakalı otomobil seyir halindeyken alev aldı. İnce otomobili sağa çekip itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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