Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

23.04.2022 17:59
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeni Besni- Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde bugün öğle saatlerinde Ali İnce yönetimindeki 02 KS 191 plakalı otomobil seyir halindeyken alev aldı. İnce otomobili sağa çekip itfaiyeden yardım istedi.  Gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
YORUMLAR
500
Kırmızı ışıkta beklerken alev alan yandı Kırmızı ışıkta beklerken alev alan yandı Otomobil alev topuna döndü Otomobil alev topuna döndü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Adıyaman, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı
17:55 İBB Genel Sekreter Yardımcı Polat: Ayasofya'da durumu kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor
17:47 AK Partili vekilden sevindiren haber: En kısa sürede asgari ücretlerde iyileştirmeler olacak
17:39 Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
16:17 İlber Ortaylı İspanya'ya gitti, keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 18:05:39. #1.11#
SON DAKİKA: Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement