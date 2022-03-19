Seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi - Son Dakika
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Seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi

19.03.2022 11:34
Seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi

Eskişehir'de seyir halindeyken motor bölümünden alev alan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Eskişehir'de seyir halindeyken motor bölümünden alev alan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Şirintepe Mahallesi Ekip Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 26 PA 407 plakalı otomobilini evinin garajından çıkaran sürücü bir süre ilerledikten sonra aracın kaput bölümünden duman ve alevler yükselmeye başladı. Araçta yangın çıktığını anlayan sürücü otomobilden inerek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tazyikli suyla söndürdü. Henüz nedeni bilinmeyen yangın sonucunda otomobilin motor aksamında maddi hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR

Seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi
Seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Eskişehir, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar meydana geldi - Son Dakika


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