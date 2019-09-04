Son Dakika Haberleri: Seyir halindeyken alev alan otomobile esnaf müdahale etti
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Seyir halindeyken alev alan otomobile esnaf müdahale etti

44 dakika önce

Seyir halindeyken alev alan otomobile esnaf müdahale etti Esnaf alev alan otomobile yangın tüpleriyle müdahale ettiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta seyir halinde olan otomobil, bir anda alev aldı.

Seyir halindeyken alev alan otomobile esnaf müdahale etti

Esnaf alev alan otomobile yangın tüpleriyle müdahale etti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta seyir halinde olan otomobil, bir anda alev aldı. Çevredeki esnafların alevlere yangın tüpleriyle zamanında müdahalesi, otomobili tamamen yanmaktan kurtardı.

Alınan bilgilere göre, Mustafa İ. yönetimindeki 46 ABT 675 plakalı otomobiliyle il merkezinde Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinden Trabzon Bulvarı istikametine seyir halinde iken bir anda aracı alev aldı. Otomobilini sağa çekerek son anda alevlerden kurtulan sürücünün imdadına çevredeki esnaf yetişti. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden esnaf, yoldan geçen vidanjör operatöründen destek istedi. Müdahale sırasında olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise, otomobilde soğutma çalışmasında bulundu. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, yangın nedeniyle kapatılan yol otomobilin çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 01:32 Kaynak: İHA
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