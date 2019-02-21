Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeyken Alev Alan Tır Hurdaya Döndü

Seyir Halindeyken Alev Alan Tır Hurdaya Döndü

28 dakika önce

BURSA'da mobilya yüklü bir TIR, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı.

Seyir Halindeyken Alev Alan Tır Hurdaya Döndü, System.String[]
BURSA'da mobilya yüklü bir TIR, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. İtfaiye tarafından söndürülen TIR, hurdaya döndü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Kestel İlçesi Yakın Doğu Çevre Yolu Dudaklı köyü mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den yüklediği mobilyalarla Gemlik Gemport'a gitmek için hareket eden Emir Tokuç (59) yönetemindeki 16 ZZ 614 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü Tokuç, TIR'ı kenarı çekerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin büyümesi üzerine Emir Tokuç, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İnegöl ve Kestel İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında TIR hurdaya dönerken, itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:00 Kaynak: DHA

Bursa, İtfaiye, Güncel
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