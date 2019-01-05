Seyir halindeyken alev alan tır küle döndü
HATAY - Hatay
'dan, Mersin
istikametine doğru ilerleyen dorsesi boş tır seyir halindeyken alev aldı. Tırdaki yangını çevredekilerin korna çalmasıyla fark eden şoför son anda kurtulurken, tır kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Belen
ilçesi Kıcı mevkiinde seyir halinde olan tır bir anda alev aldı. Yanında ilerleyen araçların korna çalmasıyla durumu fark eden 31 D 51 plakalı tır şoförü Sedat Eşer (30), aracı kenara çekerek kendini son anda dışarı attı. İtfaiye
ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi vatandaşlar yapsa da yangın söndürülemedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından, tır kullanılamaz hale geldi. Polis
yangınla ilgili inceleme başlatırken, Antakya- İskenderun
karayolunda trafiğin sıkışmasına neden olan tır, çekiciyle kaldırıldı.