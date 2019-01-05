Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeyken Alev Alan Tır Küle Döndü

Seyir Halindeyken Alev Alan Tır Küle Döndü

22 dakika önce

Seyir halindeyken alev alan tır küle döndüHATAY - Hatay'dan, Mersin istikametine doğru ilerleyen dorsesi boş tır seyir halindeyken alev aldı.

Seyir halindeyken alev alan tır küle döndü

HATAY - Hatay'dan, Mersin istikametine doğru ilerleyen dorsesi boş tır seyir halindeyken alev aldı. Tırdaki yangını çevredekilerin korna çalmasıyla fark eden şoför son anda kurtulurken, tır kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Belen ilçesi Kıcı mevkiinde seyir halinde olan tır bir anda alev aldı. Yanında ilerleyen araçların korna çalmasıyla durumu fark eden 31 D 51 plakalı tır şoförü Sedat Eşer (30), aracı kenara çekerek kendini son anda dışarı attı. İtfaiye ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi vatandaşlar yapsa da yangın söndürülemedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından, tır kullanılamaz hale geldi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlatırken, Antakya- İskenderun karayolunda trafiğin sıkışmasına neden olan tır, çekiciyle kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:32 Kaynak: İHA

Mersin, Hatay, 3. Sayfa
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