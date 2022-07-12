Seyir halindeyken alev alan tır küle döndü - Son Dakika
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Seyir halindeyken alev alan tır küle döndü

12.07.2022 18:19
Seyir halindeyken alev alan tır küle döndü

Bursa'da seyir halindeyken yanan tır küle döndü.

Bursa'da seyir halindeyken yanan tır küle döndü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Bursa-İnegöl karayolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. yönetimindeki 22 AAP 818 plakalı alçıpan tabaka ve gübre yüklü tırdan dumanlar yükselmeye başladı. H.Ö., tırı kenara çekerek araçtan indi. Kısa sürede alevlere teslim olan tır, küle döndü.

Olay esnasında yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tıra müdahale ederek söndürdü. Tır sürücüsü yara almadan kurutuldu. Yangından çıkan yoğun duman sebebiyle Bursa-İnegöl yolunda görüş mesafesi düşerken, jandarma ekipleri kısa süreli yolu araç trafiğine kapattı. Tırın alev alev yandığı o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından yol araç trafiğine açılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Tragger, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeyken alev alan tır küle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeyken alev alan tır küle döndü - Son Dakika
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