Seyir halindeyken alev alan TIR, yandı - Son Dakika
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Seyir halindeyken alev alan TIR, yandı

6 saat önce

KONYA'da seyir halindeyken alev alan TIR, yangında kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alan TIR, yandı, System.String[]

KONYA'da seyir halindeyken alev alan TIR, yangında kullanılmaz hale geldi.

Konya- Aksaray karayolunun 40'ıncı kilometresinde, saat 10.00 sıralarında seyir halinde olan 35 HD 8164 plakalı TIR, çekici kısmından alev aldı. İsmi öğrenilemeyen TIR şoförü, aracı yol kenarına çekip iftaiyeye haber verdi. İtfaiye gelene kadar alevler, dorseye de sıçradı. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR'ın kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Aksaray, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:07 Kaynak: DHA
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