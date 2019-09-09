Son Dakika Haberleri: Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü küle döndü
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Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü küle döndü

1 saat önce

Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü küle döndüSİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yolcu otobüsü tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, alevler otobüsü sarmadan yolcular tahliye edildi.

Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü küle döndü, System.String[]

Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü küle döndü

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir yolcu otobüsü tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, alevler otobüsü sarmadan yolcular tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, D-100 karayolunda Sivas'ın Suşehri ilçesi Sanayi kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan hareket edip Van'a gitmekte olan 31 DF 402 plakalı Yeşilerciş firmasına ait bir yoldu otobüsü saat 04.30 sularında hareket halindeyken yanmaya başladı. Alevler otobüsü sarmadan yolcular tahliye edildi. Yangın Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yara almadan yanan otobüsten çıkartılan yolcular başka bir araçla yollarına devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Suşehri, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:32 Kaynak: İHA
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Sivas'ta bir yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı
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