Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeyken Alevlere Teslim Olan Otomobil Paniğe Neden Oldu

Seyir Halindeyken Alevlere Teslim Olan Otomobil Paniğe Neden Oldu

46 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı tutuşan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seyir Halindeyken Alevlere Teslim Olan Otomobil Paniğe Neden Oldu, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı tutuşan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1733 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Serkan D. idaresindeki 67 DF 309 plakalı otomobille seyir halindeyken aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. Aracı durduran Serkan D., aracın motor kısmındaki dumanların yerini alevlere bıraktığını görünce durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta yükselen alevlere müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile kısa sürede alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:41 Kaynak: İHA

İtfaiye, Gebze, Kocaeli, 3. Sayfa
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