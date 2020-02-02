Seyir halindeyken arkalarından gelen araca yumurta attılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeyken arkalarından gelen araca yumurta attılar - Son Dakika

Seyir halindeyken arkalarından gelen araca yumurta attılar

6 saat önce

Antalya'da trafikte seyir halindeyken otomobildeki yolcunun, camdan sarkarak arkasından gelen sürücünün aracına yumurta attığı anlar arkadaki araçta bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Seyir halindeyken arkalarından gelen araca yumurta attılar, System.String[]

Antalya'da trafikte seyir halindeyken otomobildeki yolcunun, camdan sarkarak arkasından gelen sürücünün aracına yumurta attığı anlar arkadaki araçta bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayın gerçekten bir tartışma mı yoksa şaka mı olduğu anlaşılamadı.


Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde Antalya'da gerçekleştiği belirtilerek paylaşılan bir görüntü, takipçilerin dikkatini çekti. Ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde, cadde üzerinde seyreden otomobil ön yolcu koltuğunda oturan genç bir yolcu, camdan sarkarak arkadan gelen sürücünün aracına yumurta atmaya başladı. Arkadaki aracın içindekilerde olayı cep telefonlarıyla kaydetmeye başlarken, yumurtalardan bazıları aracın ön camına isabet etti. Görüntüyü çekenler ise, "Tanımıyoruz kendilerini, yumurta atıyorlar, trafiği tehlikeye düşürüyorlar, tehdit ediyorlar. Polisi arayın" şeklindeki konuşmaları görüntülere yansıdı.


Bir süre sonra kesilen görüntülerin şaka mı yoksa gerçekten taciz mi olduğu merak konusu oldu. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sancaktepe'de film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı
Toplu taşımada yeni dönem: İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın? Kendisinden 47 yaş küçük sevgilisinin tuzağına düşen yaşlı adam soyguna uğradı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 19:23:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyir halindeyken arkalarından gelen araca yumurta attılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]