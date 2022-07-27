Seyir halindeyken başından vuruldu! Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeyken başından vuruldu! Yaşam savaşı veriyor

27.07.2022 09:45
Seyir halindeyken başından vuruldu! Yaşam savaşı veriyor

Adana merkez Seyhan ilçesinde seyir halindekindeyken ateş açılan hafif ticari araçtaki Necati Ersönmez başından vuruldu. Ersönmez'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Adana merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde gece saatlerinde seyir halindeki 01 FFFY 27 plakalı hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan kurşunlardan biri aracın sürücüsünün başını sıyırıp yanında oturan Necati Ersönmez'in başına isabet etti.

Arkadaşının yaralandığını gören sürücü yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki tıp merkezine giderek yardım istedi. Ağır yaralı Ersönmez, tıp merkezindeki görevlilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ersönmez'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Alnında sıyrık oluşan sürücüsü ise ayakta tedavi edildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin yaptığı incelemede aracın ön camı ve tavana yakın noktada kurşun izleri tespit edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

YORUMLAR
500
Seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda yolcu konumundaki kişi başından vuruldu Seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda yolcu konumundaki kişi başından vuruldu Adana'da otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı Adana'da otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı
Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeyken başından vuruldu! Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:45 Seyir halindeyken başından vuruldu! Yaşam savaşı veriyor
09:43 Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı otomobil devlerinden peş peşe açıklama! Tofaş ve Ford'dan üretime yıllık izin arası
09:33 Beyaz incirde 30 bin ton rekolte bekleniyor
09:32 Sertab Erener koronavirüse yakalandı! Konser ertelendi
09:22 Popüler voleybolcu Hande Baladın, Galatasaraylı futbolcuya aşık mı oldu?
09:13 Otomobilin çarptığı bahçe duvarı küçük çocuğu hayattan koparıyordu
09:14 Bulgaristan vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti! Resmi Gazete'de yayımlandı
09:07 Oyuncu Ezgi Mola, sevgilisiyle birlikte karavan tatiline çıktı
08:56 Hindistan'da yıldırım faciası! 20 kişi feci şekilde can verdi
08:49 Erdoğan'ın "O makamlara getirildiler" sözlerine Ahmet Davutoğlu'ndan tepki: Hukuki dava açmayı düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 10:02:42. #1.13#
SON DAKİKA: Seyir halindeyken başından vuruldu! Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement