Seyir halindeyken başından vuruldu! Yaşam savaşı veriyor

Adana merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde gece saatlerinde seyir halindeki 01 FFFY 27 plakalı hafif ticari araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Saldırganların ateşlediği silahtan çıkan kurşunlardan biri aracın sürücüsünün başını sıyırıp yanında oturan Necati Ersönmez'in başına isabet etti.

Arkadaşının yaralandığını gören sürücü yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki tıp merkezine giderek yardım istedi. Ağır yaralı Ersönmez, tıp merkezindeki görevlilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ersönmez'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Alnında sıyrık oluşan sürücüsü ise ayakta tedavi edildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin yaptığı incelemede aracın ön camı ve tavana yakın noktada kurşun izleri tespit edildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.