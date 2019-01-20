Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeyken Bir Anda Alev Alan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Seyir Halindeyken Bir Anda Alev Alan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

1 saat önce

Seyir halindeyken bir anda alev alan araç kullanılamaz hale geldiVAN - Van'da seyir halindeyken alev alan otomobil hurdaya dönerken, içerisindeki 5 kişi ise yara almadan kurtuldu.

Seyir halindeyken bir anda alev alan araç kullanılamaz hale geldi

VAN - Van'da seyir halindeyken alev alan otomobil hurdaya dönerken, içerisindeki 5 kişi ise yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgilere göre olay, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi İhsan Sokak üzerinde meydana geldi. Abdulkadir Polatoğlu yönetimindeki 80 GP 967 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı. Otomobili hemen durduran Abdulkadir Polatoğlu, beraberindeki ailesiyle birlikte kendilerini dışarıya attılar.
Alev topuna dönen otomobil, kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Araç hurdaya dönerken, 5 kişilik Polatoğlu ailesi de yaşanan olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:15 Kaynak: İHA

Van, Araç, Yerel
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