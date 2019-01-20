Seyir Halindeyken Bir Anda Alev Alan Araç Kullanılamaz Hale Geldi
1 saat önce
Seyir halindeyken bir anda alev alan araç kullanılamaz hale geldiVAN - Van'da seyir halindeyken alev alan otomobil hurdaya dönerken, içerisindeki 5 kişi ise yara almadan kurtuldu.
Seyir halindeyken bir anda alev alan araç kullanılamaz hale geldi
VAN - Van
'da seyir halindeyken alev alan otomobil hurdaya dönerken, içerisindeki 5 kişi ise yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgilere göre olay, İpekyolu
ilçesi Bahçıvan Mahallesi İhsan Sokak üzerinde meydana geldi. Abdulkadir Polatoğlu yönetimindeki 80 GP 967 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı. Otomobili hemen durduran Abdulkadir Polatoğlu, beraberindeki ailesiyle birlikte kendilerini dışarıya attılar.
Alev topuna dönen otomobil, kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Araç
hurdaya dönerken, 5 kişilik Polatoğlu ailesi de yaşanan olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadılar.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 02:15 Kaynak: İHA
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