Batman'da yere düşen motosiklet alev topuna döndü - Son Dakika
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Batman'da yere düşen motosiklet alev topuna döndü

15.03.2022 19:31

Devrilerek yere sürtünen motosiklet alev topuna döndü Batman Meydan Mahallesinde devrilerek yere sürtünen motosiklet aniden alev alarak kısa sürede sahibinin gözleri önünde küle döndü.

Devrilerek yere sürtünen motosiklet alev topuna döndü

BATMAN - Batman Meydan Mahallesinde devrilerek yere sürtünen motosiklet aniden alev alarak kısa sürede sahibinin gözleri önünde küle döndü.

Olay, akşam saatlerinde Batman Meydan Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Belediye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet aniden alev alarak yere düştü. Sürücüsünün yardım talep etmesi üzerinde olay yakın olan polis ekipleri ve belediye temizlik personelleri, yanan motosiklete yangın söndürme tüpü ve belediye aracında bulunan su ile müdahale ederek söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Batman'da yere düşen motosiklet alev topuna döndü
Batman'da yere düşen motosiklet alev topuna döndü
Batman'da yere düşen motosiklet alev topuna döndü
Batman'da yere düşen motosiklet alev topuna döndü
Batman'da yere düşen motosiklet alev topuna döndü

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da yere düşen motosiklet alev topuna döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da yere düşen motosiklet alev topuna döndü - Son Dakika
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