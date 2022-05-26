Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

26.05.2022 11:12
Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Gülümbe köyünde seyir halinde bulunan 26 AAR 296 plakalı motosikletin sürücüsü Orhan S.'nin (51) bir anlık dikkatsizliği sonucu motosiklet devrildi. Devrilen motosikletin altında kalan sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sol bacağının kırıldığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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Kaynak: İHA

Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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