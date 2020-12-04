Seyir halindeyken direksiyonu bırakıp dans eden tır sürücüsü yakalandı - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tırla seyir halindeyken direksiyonu bırakıp dans ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan ve büyük tepki alan sürücünün ehliyetine polis ekiplerince el konuldu.

Geyve ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen B.S. isimli tır sürücüsü, araç sürerken müzik eşliğinde trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunarak dans ettiği videosunu sosyal medyada paylaşması üzerine büyük tepki topladı. Paylaşım üzerine harekete geçen emniyet ekipleri sürücünün 'tam teşekküllü bir hastanenin psikiyatri bölümünde muayene edilerek araç kullanabileceğine yönelik rapor alana kadar' sürücü belgesine el koydu. Sürücünün Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesinin sürdüğü öğrenilirken tepki toplayan videoda, sürücünün müzik eşliğinde dans etmesi, direksiyonu bırakması ve ayağa kalkarak dönmesi yer aldı. - SAKARYA