Seyir halindeyken dorsesinden düşen borular trafiği tehlikeye attı - Son Dakika

Sakarya D-650 Karayolu'nda tırın dorsesinden yola düşen plastik borular trafiği durma noktasına getirdi. Boruların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu Orhan Gazi Caddesi üzerinde Bilecik istikametine seyir halinde olan 42 HM 286 plakalı Mercedes marka tırın taşıdığı plastik borular, dorsenin kapaklarının kırılması neticesinde yola düştü. Karayolundaki sürücüler kaza yapmamak için araçlarını durdururken bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken boruların yoldan kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. - SAKARYA