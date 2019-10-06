Son Dakika Haberleri: Seyir halindeyken lastiği patlayan araç kaza yaptı: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Seyir halindeyken lastiği patlayan araç kaza yaptı: 3 yaralı

1 saat önce

Erzurum'da bir araç seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucu kaza yaptı.

Seyir halindeyken lastiği patlayan araç kaza yaptı: 3 yaralı, System.String[]

Erzurum'da bir araç seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucu kaza yaptı. Kazada araç içerisindeki 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre Erzurum'dan Tortum istikametine ilerleyen 25 DK 425 plakalı aracın ön lastiği bilinmeyen bir sebepten patladı. Lastiğin patlaması üzerine araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüje ardından istinat duvarına vurarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri geldi. Araç içerisinde sıkışan kişiler ekiplerin çabası sonucunda çıkartılarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM

Erzurum, Tortum, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Amsterdam Belediyesi araçsız şehir hedefine ilişkin alacağı önlemleri açıkladı
Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık çınar bebek öldü Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokatla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama Mersin'de 8 yaşındaki Ürdünlü çocuğa tokat atan şahıs gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 17:46:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyir halindeyken lastiği patlayan araç kaza yaptı: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]