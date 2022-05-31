Seyir halindeyken motosikletten düştü, başını yere vurarak beyin kanaması geçirdi - Son Dakika
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Seyir halindeyken motosikletten düştü, başını yere vurarak beyin kanaması geçirdi

31.05.2022 14:39
Seyir halindeyken motosikletten düştü, başını yere vurarak beyin kanaması geçirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletten düşme sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletten düşme sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının, beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldığı bildirildi. Kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Yapay Şelale kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fahri Güven'in kullandığı 07 ABT 319 plakalı motosikletin Antalya Caddesi Yapay Şelale kavşağında yolun sağ tarafına devrildi. Kazada, başını kaldırıma çarpan ve kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan dolayı önemli bir şeyinin olmadığı belirlenen Fahri Güven'in tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavisine devam edildiği bildirildi. - ANTALYA

Seyir halindeyken motosikletten düştü, başını yere vurarak beyin kanaması geçirdi
Seyir halindeyken motosikletten düştü, başını yere vurarak beyin kanaması geçirdi
Seyir halindeyken motosikletten düştü, başını yere vurarak beyin kanaması geçirdi

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YORUMLAR
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Benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar... O anlar kamerada Benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar... O anlar kamerada Seyir halindeki tüp kamyonetinin önüne böyle atladı Seyir halindeki tüp kamyonetinin önüne böyle atladı
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeyken motosikletten düştü, başını yere vurarak beyin kanaması geçirdi - Son Dakika


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