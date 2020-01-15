Seyir halindeyken okey oynayan şoförün sürücü belgesine el konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyir halindeyken okey oynayan şoförün sürücü belgesine el konuldu - Son Dakika

Seyir halindeyken okey oynayan şoförün sürücü belgesine el konuldu

6 saat önce

Sakarya'da seyir halindeyken okey oynayan minibüs şoförüne, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem, 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince ise idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine el konuldu.

Seyir halindeyken okey oynayan şoförün sürücü belgesine el konuldu, System.String[]

Sakarya'da seyir halindeyken okey oynayan minibüs şoförüne, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem, 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince ise idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine el konuldu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, bir yolcu minibüs sürücüsünün araç içi multimedya ekranından okey oynadığını fark ederek o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücünün yolculuk boyunca okey oynamayı sürdürdüğü görülürken, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, sürücüye tepki gösterdi.

Konuyla ilgili inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince görüntülerdeki sürücünün L.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen ve yakalanan sürücü hakkında; 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan' adli işlem, 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince ise idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine el konuldu.

(İHA)

Kocaali, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası
Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü

Son Dakika Haberleri
05:27 SULTANGAZİ'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNER YANDI: 1 İŞÇİ YANARAK ÖLDÜ (EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜYLE) - Son Dakika
05:22 Maduro'dan, çift başkan kriziyle bölünen Ulusal Meclis'e kapanma tehlikesi uyarısı - Son Dakika
05:19 ANKARA'DA TRAFİK KAZALARI 5 YARALI - Son Dakika
05:18 SULTANGAZİ'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNER'DE YANGIN 1 İŞÇİ ÖLDÜ (1) - Son Dakika
05:18 SULTANGAZİ'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERDE YANGIN 1 İŞÇİ YANARAK ÖLDÜ(2) - Son Dakika
00:24 Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
23:44 Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 05:32:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyir halindeyken okey oynayan şoförün sürücü belgesine el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]