Seyir halindeyken tekeri fırlayan araç korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

Ankara'da seyir halindeyken arka tekerinin çıkması ile şaha kalkan araç, kendi etrafında daireler çizerek bir başka araca çarparak durabildi. Kazanın şokunu yaşayan sürücünün yardımına çevre esnafı koştu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki aracın arka sol tekeri fırladı. Araç şaha kalktıktan sonra kaportasının üzerine düştü. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kendi etrafında daireler çizen araç, park halindeki bir araca çarparak durabildi. Yerinden çıkan sol teker ise orta kaldırıma çarparak durdu. Kaza sonrası şok geçiren sürücüye çevre esnafı yardım etti. Kazada yaralı ve can kaybı yaşanmaması ise sevindirdi.

"Sol teker yerinden çıktıktan sonra karşı şeride doğru gitti"

Kazaya tanık olan esnaf Serkan Karahan, "Kaza anında dükkanın önünde bulunuyordum. Araç hareket halindeyken sol tekeri koptu ve arka tarafı şaha kalktı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarparak durabildi. Sol teker yerinden çıktıktan sonra karşı şeride doğru gitti fakat kaldırıma çarparak yer değiştirdi. Can kaybının ve yaralının olmaması bizi sevindirdi" dedi.

Esnaf Barış Odabaş da, "Dükkanda otururken sesi duyduk ve dışarı çıktık. Seyir halindeyken arka sol tekeri fırladı. Fırladıktan sonra araç ve teker ayrı yönlere gitti. Sonrasında park halindeki araca çarparak durabildi. Araç içindeki eşyalar dışarı fırladı. Park halindeki aracın sahibiyle kendi aralarında anlaştılar. Son olarak aracı çekici ile götürdüler" diye konuştu. - ANKARA