Seyir Halindeyken Telefon Kullanımına Dikkat

İzmir
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık
, anlık yazışma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla seyir halindeyken mesajlaşmadan kaynaklanan kazaların sayısının da yükseldiğini bildirdi.
Anık, yaptığı açıklamada sosyal medya uygulamalarının kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte araçla seyir halindeyken mesajlaşmanın "çılgınlık boyutuna ulaştığını" ifade etti.
Akıllı telefonla mesaj yazmaya çalışan sürücülerin kazaya yol açtığını belirten Anık, tespiti zor olduğu için bu sürücülerle etkili mücadele edilemediğini söyledi.
Karayolları Trafik Kanunu'nun 73'üncü maddesi C bendine göre seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın yasak olduğunu hatırlatan Anık şöyle devam etti:
"Saatte 110 kilometre hızla giden bir sürücü için tehlike anında reaksiyon mesafesi normal koşullarda 31 metredir. Bu mesafe, elde cep telefonu ile konuşuluyor ya da mesaj yazılıyorsa 45 metreye kadar çıkabilmektedir. 14 metrelik bu sapma ne yazık ki can ve mal kaybına yol açan trafik kazası demektir. Telefonla mesaj yazmaya çalışan ya da konuşan sürücüler, hem kendilerinin hem yanındakilerin hem de çevresindekilerin hayatlarını tehdit ediyor."
Seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın 235 TL para ve 10 puan cezası olduğuna dikkati çeken Anık, "Özellikle mesaj yazan sürücüleri kameralar ya da trafik ekipleri tarafından tespit etmek zor. Burada iş, araç kullanırken mesaj yazmayı alışkanlık haline getirenlere düşüyor." ifadelerini kullandı.