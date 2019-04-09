Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeyken Telefon Kullanımına Dikkat

Seyir Halindeyken Telefon Kullanımına Dikkat

22 dakika önce

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, anlık yazışma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla seyir halindeyken mesajlaşmadan kaynaklanan kazaların sayısının da yükseldiğini bildirdi.

Seyir Halindeyken Telefon Kullanımına Dikkat, System.String[]
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, anlık yazışma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla seyir halindeyken mesajlaşmadan kaynaklanan kazaların sayısının da yükseldiğini bildirdi.

Anık, yaptığı açıklamada sosyal medya uygulamalarının kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte araçla seyir halindeyken mesajlaşmanın "çılgınlık boyutuna ulaştığını" ifade etti.

Akıllı telefonla mesaj yazmaya çalışan sürücülerin kazaya yol açtığını belirten Anık, tespiti zor olduğu için bu sürücülerle etkili mücadele edilemediğini söyledi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 73'üncü maddesi C bendine göre seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın yasak olduğunu hatırlatan Anık şöyle devam etti:

"Saatte 110 kilometre hızla giden bir sürücü için tehlike anında reaksiyon mesafesi normal koşullarda 31 metredir. Bu mesafe, elde cep telefonu ile konuşuluyor ya da mesaj yazılıyorsa 45 metreye kadar çıkabilmektedir. 14 metrelik bu sapma ne yazık ki can ve mal kaybına yol açan trafik kazası demektir. Telefonla mesaj yazmaya çalışan ya da konuşan sürücüler, hem kendilerinin hem yanındakilerin hem de çevresindekilerin hayatlarını tehdit ediyor."

Seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın 235 TL para ve 10 puan cezası olduğuna dikkati çeken Anık, "Özellikle mesaj yazan sürücüleri kameralar ya da trafik ekipleri tarafından tespit etmek zor. Burada iş, araç kullanırken mesaj yazmayı alışkanlık haline getirenlere düşüyor." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halk Otobosü Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm Erkek Çocuklarını Öpüştüren Fenomene 17 Yıl Hapis Cezası! Pamukkale Turizm'in İflas Kararı Bozuldu! Firma Seferlerine Devam Edecek Fatma Çalkaya Başkanlık Görevini Adaylığı Düşürülen Eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan Devraldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:17:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeyken Telefon Kullanımına Dikkat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]