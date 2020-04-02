Seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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Seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
6 saat önce
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Tuncay Ö. idaresindeki 34 V 5830 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Aracından duman çıktığını fark eden sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:18 Kaynak: AA
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