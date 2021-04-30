Seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonette hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda seyreden 34 ES 0214 plakalı kamyonetin sürücüsü Evren E, aracının motor kısmından duman çıktığını fark edince Sapanca Uzunkum mevkisindeki bir dinlenme tesisinin otoparkına girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.
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Kaynak: AA
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