Son Dakika Haberleri: Seyir halindeyken yanan lüks araç küle döndü
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Seyir halindeyken yanan lüks araç küle döndü

21 dakika önce

Seyir halindeyken yanan lüks araç küle döndüBURSA - Bursa Yenişehir İznik karayolunda meydana gelen olayda seyir halindeki araba aniden alev alarak yanmaya başladı.

Seyir halindeyken yanan lüks araç küle döndü

BURSA - Bursa Yenişehir İznik karayolunda meydana gelen olayda seyir halindeki araba aniden alev alarak yanmaya başladı.

Edinilen Bilgiye göre; Yenişehir -İznik karayolunda meydana gelen olayda K.A'nın kullandığı 34 RK 1927 plakalı lüks araç seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Aracın yanmasıyla kendini dışarı atan sürücü yangın tüpü ile yanan arabasına müdahale etti. Araç sahibi K.A'nın yardımına Yenişehir ve İznik itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi sonunda küle dönen araç söndürüldü.

Seyir halindeyken yanan lüks araç küle döndü

Bursa Yenişehir, Yenişehir, İznik, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:55 Kaynak: İHA
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