Seyir halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Seyir halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi

24.04.2022 21:51
Seyir halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi

Kayseri'de seyir halindeyken yanmaya başlayan midibüs, kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de seyir halindeyken yanmaya başlayan midibüs, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Sivas Karayolu Yeşilyurt mevkiinde seyir halindeki midibüs yanmaya başladı. Sürücü hemen midibüsü tahliye ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, midibüsteki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tamamen kullanılamaz hale gelen midibüs, incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Seyir halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi

YORUMLAR
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Kayseri'de seyir halindeyken alev alan midibüs yandı Kayseri'de seyir halindeyken alev alan midibüs yandı Manisa İtfaiyesi sevimli dostların yardımına koştu Manisa İtfaiyesi sevimli dostların yardımına koştu

Yeşilyurt, İtfaiye, Kayseri, Midibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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