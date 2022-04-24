Seyir halindeyken yanan midibüs kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kayseri'de seyir halindeyken yanmaya başlayan midibüs, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Sivas Karayolu Yeşilyurt mevkiinde seyir halindeki midibüs yanmaya başladı. Sürücü hemen midibüsü tahliye ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, midibüsteki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tamamen kullanılamaz hale gelen midibüs, incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ