Seyir halindeyken yanan otomobile itfaiye müdahale etti - Son Dakika

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde seyir halindeyken otomobilde başlayan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesi Değirmenağzı tünelleri çıkışındaki viyadükte meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilden tünel çıkışı viyadüke geldiği sırada dumanlar çıkmaya başladı.



Sürücüsünün yol kenarına park ettiği otomobildeki dumanlar bir anda yükselmeye başladı. Diğer sürücülerin haber vermesi ile kısa sürede olay yerine Kozlu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.



Yanan otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerce söndürülürken çıkış sebebi araştırılıyor. Öte yandan yol bir süre sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı. - ZONGULDAK