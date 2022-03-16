Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu, vatandaşlar film izler gibi izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu, vatandaşlar film izler gibi izledi

16.03.2022 15:30

Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu, vatandaşlar film izler gibi izlediSason karayolunda seyir halindeki pikap bir anda alevlere teslim olarak kullanılmaz hale gelirken, sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu, vatandaşlar film izler gibi izledi

BATMAN Batman- Sason karayolunda seyir halindeki pikap bir anda alevlere teslim olarak kullanılmaz hale gelirken, sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Batman-Sason karayolunda seyir halindeki pikap bir anda alev aldı. Sürücü, yangını fark edip yara almadan canını kurtardı. Kısa sürede alevlere teslim olan pikap, olay yerinden geçmekte olan su tankeri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Hurdaya dönen pikap, kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu, vatandaşlar film izler gibi izledi
Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu, vatandaşlar film izler gibi izledi
Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu, vatandaşlar film izler gibi izledi
Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu, vatandaşlar film izler gibi izledi
Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu, vatandaşlar film izler gibi izledi
Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu, vatandaşlar film izler gibi izledi

YORUMLAR
500
Fatih'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı Fatih'te seyir halindeki otomobil alev alev yandı SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu, vatandaşlar film izler gibi izledi - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:28 Amerikalı astronot Mark Vande Hei, Rusya'nın izniyle dünyaya gelecek
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:57:20. #1.12#
SON DAKİKA: Seyir halindeki pikap alevlere teslim oldu, vatandaşlar film izler gibi izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement