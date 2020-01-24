Seyir halindeyken yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyir halindeyken yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Seyir halindeyken yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü

6 saat önce

TEM Otoyolunda seyir halindeyken yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TEM Otoyolunda seyir halindeyken yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisi Ankara istikametinde seyreden bir tırın çekicisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oldu.

Seyir halindeyken yanan tır itfaiye ekiplerince söndürüldü

TEM Otoyolu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:48 Kaynak: AA
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