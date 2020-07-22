Seyir halindeyken yanan tırın lastiği, yol kenarındaki otları ve evi tutuşturdu - Son Dakika

Balıkesir'de seyir halindeyken yanmaya başlayan tırın lastiği, yol kenarındaki sazlıklara ve eve sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Olay, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 38 ZZ 159 plakalı tırın arka lastiklerinden biri alev aldı. Alevleri 600-700 metre ilerledikten sonra fark eden sürücü A.E. tırı park edene kadar alevler, yol kenarındaki kuru otlarla bir evin çatısını tutuşturdu. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliğine bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü. Yazlık evin çatısında maddi hasar oluştu.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR