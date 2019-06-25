Seyir halindeyken yandı
1 saat önce
Antalya'da seyir halinde giden otomobil birden alev aldı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:35 Kaynak: İHA
'da seyir halinde giden otomobil birden alev aldı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otomobilde maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa
ilçesi Tonguç Caddesi üzerinde seyreden 07 ADY 920 plakalı otomobilin motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracını kenara çekerek otomobilden indi. Bir anda alevlerin sardığı otomobil, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının ardından araç kullanılmaz hale geldi. - ANTALYA
Pamukova'da park halindeki tanker ve minibüs yandı: 1 yaralı
İcradan yarı fiyatına satılık Maserati
Takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar ölümün eşiğinden böyle döndü
Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi