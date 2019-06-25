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Seyir halindeyken yandı

1 saat önce

Antalya'da seyir halinde giden otomobil birden alev aldı.

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Antalya'da seyir halinde giden otomobil birden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otomobilde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi üzerinde seyreden 07 ADY 920 plakalı otomobilin motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracını kenara çekerek otomobilden indi. Bir anda alevlerin sardığı otomobil, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından araç kullanılmaz hale geldi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:35 Kaynak: İHA
İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa
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