Seyir halindeyken yanmaya başladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeyken yanmaya başladı - Son Dakika

Seyir halindeyken yanmaya başladı

6 saat önce

Bodrum'da seyir halindeki bir otomobilde başlayan yangın sonrasında araç hurdaya döndü.

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Bodrum'da seyir halindeki bir otomobilde başlayan yangın sonrasında araç hurdaya döndü.


Olay, Karaova bölgesi Etrim Mevki yakınlarında yaşandı. Muhammet Köse isimli vatandaşın kullandığı 48 UG 603 plakalı otomobil, Etrim yolunda seyir halindeyken bir anda alevlerle kaplandı. Sürücüsünün yol kenarına çektiği aracı söndürmek için itfaiyeden yardım istendi.


Bir anda alevlerin sardığı araç olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından söndürüldü. Neredeyse tamamen yanan araç kullanılmaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor. - MUĞLA

Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
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