Seyir Halindeyken Yanmaya Başlayan Araç Kül Oldu

Seyir halindeyken yanmaya başlayan araç kül oldu Facianın eşiğinden dönüldüBURSA - Bursa'da seyir halindeki bir araç aniden alev almaya başladı.

Seyir halindeyken yanmaya başlayan araç kül oldu

Facianın eşiğinden dönüldü



BURSA - Bursa'da seyir halindeki bir araç aniden alev almaya başladı. Aracının yandığını fark eden sürücü araçtan inmeyi başarırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde bulunan bir alt geçitte meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Aracının yandığını fark eden sürücü, araçtan yara almadan inmeyi başardı. Çevredeki sürücülerin fark etmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç yangınını kısa sürede kontrol altına alırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çevredeki vatandaşlar yaşananları meraklı gözlerle seyretti.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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