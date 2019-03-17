Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeyken Yanmaya Başlayan Araç Kül Oldu

Seyir Halindeyken Yanmaya Başlayan Araç Kül Oldu

29 dakika önce

Seyir halindeyken yanmaya başlayan araç kül oldu Facianın eşiğinden dönüldüBURSA - Bursa'da seyir halindeki bir araç aniden alev almaya başladı.

Seyir halindeyken yanmaya başlayan araç kül oldu
Facianın eşiğinden dönüldü

BURSA - Bursa'da seyir halindeki bir araç aniden alev almaya başladı. Aracının yandığını fark eden sürücü araçtan inmeyi başarırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Olay merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde bulunan bir alt geçitte meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Aracının yandığını fark eden sürücü, araçtan yara almadan inmeyi başardı. Çevredeki sürücülerin fark etmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç yangınını kısa sürede kontrol altına alırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çevredeki vatandaşlar yaşananları meraklı gözlerle seyretti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:26 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beyin Pili ile Yaşayan Kadın Hamile Kalırsa Dünyada Bir İlk Olacak Cinsel İstismara Uğrayan İşitme Engelli Kadın Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu Silivri'de 2 Kardeş Define Ararken Göçük Altında Kaldı Esenyurt'ta Otomobil İçinde Tartıştığı Kadını Öldürüp İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 19:55:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeyken Yanmaya Başlayan Araç Kül Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]