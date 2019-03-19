Seyir Tepesi"Nden İzmir Manzarası
1 saat önce
- Seyir Tepesinden drone görüntüsü İzmir körfezi ve şehir manzarası İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Seyir Tepesi, İzmir'in eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor.
- Seyir Tepesinden drone görüntüsü
İzmir körfezi ve şehir manzarası İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Seyir Tepesi, İzmir'in eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor.
Muhteşem körfez manzarası ile doğanın birleştiği noktada ki tepe, tabiat parkı, seyir terası ve dinlenme alanlarıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor. Doğa turizmi açısından kentin önemli turizm merkezlerinden biri olan tepe, serin havasıyla da sıcaklardan bunalanların en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:12 Kaynak: AA
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