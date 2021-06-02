Seyir Tepesi Şehir Ormanı kapılarını yeniden halka açtı - Son Dakika

Seyir Tepesi Şehir Ormanı kapılarını yeniden halka açtı

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı kapılarını yeniden halka açtı. Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan 405 bin metrekarelik alandaki muhteşem tesis her kesimden vatandaşların ilgisini çekecek özelliklere sahip 1 Haziran'dan itibaren geçerli olan normalleşme genelgesi ile faaliyete başladı.

Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı ziyaretçilerini bekliyor. 2020 yılının Ekim ayında çalışmaların tamamlanmasından sonra hizmete giren Seyir Tepesi Şehir Ormanı, vatandaşların büyük ilgisini çekmişti. Dünyayı ve ülkemizi etkileyen korona virüs ile mücadele devam ederken İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi çerçevesinde 21 Kasım 2020 tarihinden itibaren Seyir Tepesi faaliyetlerine geçici olarak ara vermişti. Son açıklanan ve 1 Haziran'dan itibaren geçerli olan normalleşme genelgesi ile Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı kapılarını vatandaşlara açtı. Seyir Tepesi, yeni bir genelgeye kadar hafta içi saat 10.00 ile 21.00, Cumartesi günleri ise 09.00 ile 21.00 saatleri arasında açık olacak.

Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan Seyir Tepesi vatandaşları bekliyor

405 bin metrekarelik alanda kurulan Seyir Tepesi Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuru yapılan 1550 projenin en büyüğü olarak dikkat çekiyor. 27 metrelik dev horoz heykeli en çok rağbet gören noktalardan biri olurken, Denizli manzarasını farklı bir şekilde izleme imkanı sunan seyir salıncağının yanı sıra, macera parkuru, dağ kızağı, 5 kuleli zipline ve kay kay parkuru ise macera severlerin ilgisini bekliyor. Seyir Tepesi'ne girişlerde Korona virüs önlemleri çerçevesinde herkesin ateş ölçümü yapılırken, dezenfektanlarda vatandaşların kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalarda bulunuyor. Çocuklar, çizgi film kahramanlarının temalarından oluşturulan oyun gruplarında zaman geçirirken, Seyir Tepesi'ne gelen Denizlililer, eşsiz şehir manzarasında fotoğraf çektirme imkanı buluyor. Şelale Park, Turan Yolu, Sonsuz Bahçe, kamp ve piknik alanlarının da yer aldığı Seyir Tepesi'nde vatandaşlar kafeteryalarda çay kahve içebilirken, Seyr-Et Restoran'daki eşsiz lezzetleri de tatma imkanına sahip olabilirler. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Seyir Tepesi Şehir Ormanı'nın yeniden hizmete açıldığını ifade ederek; "Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan Seyir Tepesi'ne tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.