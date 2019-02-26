Son Dakika Haberleri: Seyirciden Tam Not Aldılar

Seyirciden Tam Not Aldılar

53 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından gösterime sunulan oyunlar, izleyenlerden tam not aldı.

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Bilecik'in Bozüyük Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından gösterime sunulan oyunlar, izleyenlerden tam not aldı.

Eylül ayında başvuruların yapılması ve hemen ardından yapılan seçmeler ile kurularak çalışmalarına başlayan Bozüyük Belediyesi Tiyatro Topluluğu "Espirütel" adlı oyunları ile ilk sahne sınavlarını başarı ile verdi. Salonun tamamen dolu olduğu ve büyük bir ilgi ile izlenen oyun seyircilerden tam not aldı. Oyunun sonunda sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Keskin oyuncuları başarılı performansları nedeni ile tebrik ederek "Bu akşam bizlere güzel bir oyun sergileyerek keyifli dakikalar yaşattınız. Her birinizi kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. Tiyatro ekibine plaket takdiminde bulunan Başkan Yardımcısı Keskin, ayrıca Denizli Tiyatro Festivali'ne katılacak ekibe başarılar diledi.

Tiyatro eğitmeni Mehmet Tamer Uyar'ın derlediği ve yönetmenliğini üstlendiği "Espirütel" adlı komedi oyununda; farklı olaylar anlatıldı. Birbirinden komik 5 skeç ve tamamı Bozüyüklü gençlerden oluşan 25 kişilik bir ekip ile sahneye konulan oyun seyirciyi bol bol güldürerek eğlenceli dakikalar yaşattı. Büyük beğeni toplayan oyun önümüzdeki günlerde lise öğrencileri ve vatandaşlarla buluşmaya hazırlanırken Mayıs ayında yapılacak Denizli Tiyatro Festivali'ne de katılarak Bozüyük'ü temsil edecek. Bozüyük Belediyesi Tiyatro Topluluğu oyuncuları kendilerine bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya şükranlarını sunarak "Belediye Başkanımıza ilgi ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bizlerde ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:10 Kaynak: İHA

Bilecik, Bozüyük, Yenikadinda Gösterme, Yaşam
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