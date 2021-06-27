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Seyircinin açtığı pankart, Fransa Bisiklet Turu'nda zincirleme kazaya sebep oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika

Seyircinin açtığı pankart, Fransa Bisiklet Turu'nda zincirleme kazaya sebep oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi

27.06.2021 14:21

Fransa Bisiklet Turu'nu izleyen bir seyirci açtığı pankartla zincirleme kazaya sebep oldu. Pankartla fotoğraf çektirmek isterken yola çıkan ve kazanın yaşanmasına neden olan izleyicinin, kayıplara karıştığı belirtildi.

Fransa Bisiklet Turu'nun Brest ve Landerneau bölgeleri arasında düzenlenen birinci etabında bir seyircinin açtığı pankart, yarışmacılara zincirleme kaza yaptırdı.

Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!

PANKARTLA POZ VERİRKEN KAZAYA SEBEP OLDU

Yarış güzergahındaki bir izleyici hazırladığı pankartla fotoğraf çektirmek için poz verdi. Kenardan yola doğru sarkan ve sırtı yarışçılara dönük olan seyirciye arkadan hızla gelen Alman bisikletçi Tony Martin çarparak yere düştü. Bu sporcuya takılan onlarca bisikletçi de kendilerini yerde buldu.

Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!

SÜRÜCÜLER YARALANDI

Kazaya neden olan kadının elindeki Almanca ve Fransızca kelimelerin yer aldığı "Allez Opi-Omi" yazılı pankart "Haydi dede, büyükanne" anlamına geliyor. Yaşananların ardından sağlık ekipleri yaralanan sporculara müdahale ederken, kazaya neden olan seyircinin kayıplara karıştığı öğrenildi.

Fransa Bisiklet Turu'na seyircinin neden olduğu kaza damga vurdu!
Seyircinin açtığı pankart, Fransa Bisiklet Turu'nda zincirleme kazaya sebep oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi

Bisiklet, Fransa, Kaza, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Seyircinin açtığı pankart, Fransa Bisiklet Turu'nda zincirleme kazaya sebep oldu! O anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika Dünya


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