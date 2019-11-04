Son Dakika Haberleri: Seyircinin zekâsına saygı gösteren film
Son Dakika Magazin Seyircinin zekâsına saygı gösteren film

Seyircinin zekâsına saygı gösteren film

7 saat önce

25 Ekim'de vizyona giren filmde sıra dışı polis memuru Asuman'ı canlandıran oyuncu, "Cinayet Süsü seyircinin zekasına saygı gösteren bir film. Detaylara çok önem verilmiş, özenle çekilmiş bir iş. Bunlar en önemli şeyler.

Seyircinin zekâsına saygı gösteren film, System.String[]

25 Ekim'de vizyona giren filmde sıra dışı polis memuru Asuman'ı canlandıran oyuncu, "Cinayet Süsü seyircinin zekasına saygı gösteren bir film. Detaylara çok önem verilmiş, özenle çekilmiş bir iş. Bunlar en önemli şeyler. Geri kalan her şey yoruma açıktır ama bunlar tartışma kabul etmez" dedi.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:52 
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