Seyircinin zekâsına saygı gösteren film
7 saat önce
25 Ekim'de vizyona giren filmde sıra dışı polis memuru Asuman'ı canlandıran oyuncu, "Cinayet Süsü seyircinin zekasına saygı gösteren bir film. Detaylara çok önem verilmiş, özenle çekilmiş bir iş. Bunlar en önemli şeyler.
25 Ekim'de vizyona giren filmde sıra dışı polis memuru Asuman'ı canlandıran oyuncu, "Cinayet Süsü seyircinin zekasına saygı gösteren bir film. Detaylara çok önem verilmiş, özenle çekilmiş bir iş. Bunlar en önemli şeyler. Geri kalan her şey yoruma açıktır ama bunlar tartışma kabul etmez" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:52
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