Seyircisiyle buluşan Liverpool, Burnley'yi iki golle geçti

Liverpool, sezona ikide iki yaparak başlarken, Burnley henüz puanla tanışamadı.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk'e kavuşan "Kırmızılar", sahasında bu futbolcunun forma giydiği 48. maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

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