Seyircisiz maçta olay çıktı - Son Dakika
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Seyircisiz maçta olay çıktı

19 dakika önce

Siirt'te Özel İdarespor, sahasında Mardin Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.

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Siirt'te Özel İdarespor, sahasında Mardin Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Maçta, futbolcular arasında arbede yaşandı.


Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor sahasında oynadığı Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı. Seyircisiz oynanan maçın 34. dakikasında Mardin Büyükşehir Başakspor Yusuf Kılıç ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Siirt Özel İdarespor Harun Koç ile 87. dakikada beraberliği sağladı. Maç 1-1 biterken bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.


Olaylar sahanın dışına da taşınırken, güvenlik güçleri tarafları dağıtmak için biber gazı kullandı. - SİİRT

Büyükşehir Belediyespor, Mardin, Siirt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:04 Kaynak: İHA
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