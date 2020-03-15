Seyircisiz maçta olay çıktı - Son Dakika
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Seyircisiz maçta olay çıktı

16 dakika önce

- Seyircisiz maçta olay çıktı Siirt'te Özel İdarespor, kendi sahasında Mardin Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.

- Seyircisiz maçta olay çıktı

SİİRT - Siirt'te Özel İdarespor, kendi sahasında Mardin Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Maçta, futbolcular arasında arbede yaşandı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor kendi sahasında oynadığı Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı. Seyircisiz oynanan maçın 34. dakikasında Mardin Büyükşehir Başakspor Yusuf kılıç ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Siirt Özel İdarespor Harun Koç'un 87. dakikada beraberliği sağladı. Maç 1-1 biterken bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

Olaylar sahanın dışına da taşınırken, güvenlik güçleri tarafları dağıtmak için biber gazı kullandı.

Seyircisiz maçta olay çıktı

Büyükşehir Belediyespor, Mardin, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:07 Kaynak: İHA
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