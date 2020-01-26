Seyircisiz maçtan gol sesi çıkmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Seyircisiz maçtan gol sesi çıkmadı - Son Dakika Spor

Seyircisiz maçtan gol sesi çıkmadı

6 saat önce

BAL 8. Grupta ligin 15. haftasında seyircisiz oynanan Salihli Belediyespor-Bolvadin Belediyespor maçından gol sesi çıkmadı.

Seyircisiz maçtan gol sesi çıkmadı, System.String[]

BAL 8. Grupta ligin 15. haftasında seyircisiz oynanan Salihli Belediyespor- Bolvadin Belediyespor maçından gol sesi çıkmadı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta 15. hafta maçında Salihli Belediyespor, sahasında Afyon temsilcisi Bolvadin Belediyespor'u konuk etti. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan, Efe Ünüvar, Emrah Gülhan, Yunus Kaymaz hakem üçlüsünün görev yaptığı seyircisiz müsabakada her takım da pozisyon bulmakta zorluk çekerken, karşılaşma başladığı gibi bitti 0-0 bitti. Bu sonuçla Salihli Belediyespor puanını 19'a, Bolvadin Belediyespor ise 6'ya çıkardı.


Ramiz Turan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz, Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ve Kulüp Başkanı Rasim Paşa izledi.


Salihli Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda Gönen Belediyespor'un konuğu olacak. - MANİSA

Salihli Belediyespor, Bolvadin, Salihli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:59 Kaynak: İHA
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