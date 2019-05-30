58 yaşındaki seyis hipodramda ölü bulundu
1 saat önce
Adana'da 58 yaşındaki seyis, hipodromda kaldığı odada ölü olarak bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:46 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, 58 yaşındaki Seyis Can Ozon, sabah atların yanına gelmeyince seyis arkadaşları şüphelenip hipodromda kaldığı odaya gitti. Kapıyı çaldılar ancak Ozon ses vermeyince içeri girdiler. Ozon'un hareketsiz yattığını gören arkadaşları hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ozon'un hayatını kaybettiğini saptadı.
Ozon'un bir çok rahatsızlığı olduğu, ölüm nedeninin de bu hastalıklara bağlı olduğu öğrenildi.
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