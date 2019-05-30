Seyis, hipodromda ölü bulundu
2 gün önce
ADANA'da seyis Can Ozon (56), çalıştığı hipodromda ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:21 Kaynak: DHA
ADANA'da seyis Can Ozon (56), çalıştığı hipodromda ölü bulundu.
Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki hipodromda meydana geldi. Görevliler hipodromda görevli seyis Can Ozon'dan haber alamayınca kaldığı odaya girdi. Ozon'u hareketsiz halde bulan görevliler, sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, çeşitli sağlık sorunları olan Ozon'un yaşamını yitirdiğini saptadı. Uzun yıllar hipodromda görev yapan Ozon'un cansız bedeni, morga kaldırıldı.
- Adadana
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