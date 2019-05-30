Son Dakika Haberleri: Seyis, hipodromda ölü bulundu
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Seyis, hipodromda ölü bulundu

2 gün önce

ADANA'da seyis Can Ozon (56), çalıştığı hipodromda ölü bulundu.

Seyis, hipodromda ölü bulundu, System.String[]


ADANA'da seyis Can Ozon (56), çalıştığı hipodromda ölü bulundu.
Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki hipodromda meydana geldi. Görevliler hipodromda görevli seyis Can Ozon'dan haber alamayınca kaldığı odaya girdi. Ozon'u hareketsiz halde bulan görevliler, sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, çeşitli sağlık sorunları olan Ozon'un yaşamını yitirdiğini saptadı. Uzun yıllar hipodromda görev yapan Ozon'un cansız bedeni, morga kaldırıldı.

- Adadana
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:21 Kaynak: DHA
Seyhan, Güncel
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