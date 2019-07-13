Son Dakika Haberleri: Seyit Ahmet Fırat son yolculuğuna uğurlandı
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Seyit Ahmet Fırat son yolculuğuna uğurlandı

1 saat önce

Eski Amasya Büyük Ağa Hafızlık Kur'an Kursu Müdürü Seyit Ahmet Fırat, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Seyit Ahmet Fırat son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Eski Amasya Büyük Ağa Hafızlık Kur'an Kursu Müdürü Seyit Ahmet Fırat, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Fırat'ın cenazesi, Tekir Dede Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze namazına Fırat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Osman Varol, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ile vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:20 Kaynak: AA
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