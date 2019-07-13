Seyit Ahmet Fırat son yolculuğuna uğurlandı
1 saat önce
Eski Amasya Büyük Ağa Hafızlık Kur'an Kursu Müdürü Seyit Ahmet Fırat, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:20 Kaynak: AA
Eski Amasya
Büyük Ağa Hafızlık Kur'an Kursu Müdürü Seyit Ahmet Fırat
, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Sultan İkinci Bayezid Külliyesi'nde kılınan cenaze namazının ardından Fırat'ın cenazesi, Tekir Dede Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze namazına Fırat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Osman Varol, Samsun
Valisi Osman Kaymak, AK Parti
Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil
ile vatandaşlar katıldı.
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