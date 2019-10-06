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Seyit Mecid Cami yenileniyor

43 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesi Akçakaya mahallesindeki Seyit Mecid Camisinde yenileme çalışmalarına başlandı.

Seyit Mecid Cami yenileniyor, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesi Akçakaya mahallesindeki Seyit Mecid Camisinde yenileme çalışmalarına başlandı.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin camideki yenileme çalışmalarını inceleyerek, bilgi aldı.

Şahin yaptığı açıklamada, caminin yanında sosyal tesis yapımına başladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Cami, mevcut haliyle hem statik açıdan hem de fiziksel şartlar itibariyle ibadete elverişli bir yapı değildi. Mahale sakinleri de mevcut durumu düzeltebilecek ekonomik güce sahip değildi. Caminin uygunsuz koşullarda hizmet etmesine sebep olmaktaydı. Camimizin tuvaletleri, abdest alma bölümü ve sosyal tesisleri ile diğer bölümlerin en temiz bir şekilde hizmete açılacak."

Veysi Şahin, Akçakaya, Mardin, Midyat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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