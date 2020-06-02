Seyit Mehmet Özkan: Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa'ya göndereceğiz - Son Dakika

Seyit Mehmet Özkan: Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa'ya göndereceğiz

İki genç futbolcu için önceliğin İngiltere Premier Lig kulüplerinde olduğunu belirten Başkan Özkan, "Ravil ve Burak'ı inşallah Avrupa'ya vereceğiz.

Seyit Mehmet Özkan: Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa'ya göndereceğiz, System.String[]

İki genç futbolcu için önceliğin İngiltere Premier Lig kulüplerinde olduğunu belirten Başkan Özkan, "Ravil ve Burak'ı inşallah Avrupa'ya vereceğiz. Ben Premier Lig'çiyim. En keyif aldığım İngiliz futbolu, bayılırım. Ravil ve Burak'ı Avrupa'ya satacağız. Henüz Ravil 17, Burak 16 yaşında. Avrupa'ya gidebilmeleri için 18 yaşını doldurmaları lazım. Paraya ihtiyacımız olduğu için Ravil konusunda ön opsiyonlu olarak kulüplerle görüşüyoruz. Alan kulüp 1 sene daha Altınordu'da oynatmak zorunda. Hedef pazarımız Avrupa. Öncelik İngiltere" dedi.



"SATAMADIĞIMIZ OYUNCUYU TÜRKİYE'YE VERİRİZ"


"İkinci pazarımız Almanya ve İtalya" diyen başkan Özkan, "Satamadığımız oyuncuyu Türkiye'ye veririz. İşimiz öncelikle ihracat. Bu toprakların dövize ihtiyacı var. İhracata hazırladığımız ürünü yerli piyasaya vermeyiz. Biz çok üst düzeyde ve kalitede sporcular yetiştireceğiz ve Avrupa'da kalıcı olacaklar. Aynı Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi geri dönmeyecekler" şeklinde konuştu.


"RAVİL'İ AVRUPA'YA SATACAĞIZ, NADİDE BİR ELMAS"


Ravil'in isminin Fenerbahçe ile anılmasını yorumlayan Özkan, "Ravil'i herkes istiyor ama ben de herkese diyorum ki, 'Biz Avrupa'ya satacağız'. Nadide bir elmas bu çocuk. Bizim burada genç oyuncuları oynatacak bir iklim, atmosfer ve sabır gösterecek taraftar kültürü yok. Hep yenmemiz lazım. Gençlere imkan verecek teknik direktörün altı okka gücü olması lazım" diye konuştu.


ÇAĞLAR VE CENGİZ'DEN 11 MİLYON EURO KAZANDIK


Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, altyapılarından yetişip Avrupa'da top koşturan A Milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'den toplam 11 milyon Euro kazandıklarını kaydetti.


Önce Almanya'da Freiburg, şimdi İngiltere'de Leicester City'de oynayan Çağlar'dan toplam 6.5 milyon Euro, önce Başakşehir ve şimdi Roma'da forma giyen Cengiz'den ise 4.5 milyon Euro bonservis geliri kazandıklarını belirten Başkan Özkan, "Akademimizin 1 yıllık gideri 3 milyon Euro. Her yıl 3 milyon Euro toplamında transfer geliri elde etmemiz lazım ki bu iş dönsün. Çağlar, Premier Lig'in ilk 11'ine girdi. Rüyada gibiyim. 10 yıl önce hayal ettiğim gerçek oldu. Leicester City, Çağlar'ı satmaya kalksa şimdiki değeri pandemiye rağmen 60-70 milyon Euro" dedi.


BERKE VE BARIŞ İÇİN ALİ KOÇ'U KIRAMADIK


Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan ancak sarı-lacivertlilerde şans bulamayıp Belçika'da Westerlo'ya kiralık gönderilen kaleci Berke Özer ve sağ kanat Barış Alıcı konusunda açıklamalarda bulunan Seyit Mehmet Özkan, "Kaleci Berke için neredeyse Atletico Madrid'le el sıkışıyorduk. Ali Koç aradı, 'Berke'yi ben istiyorum' dedi. Yeni başkan olmuştu, sayın başkana jestimiz olsun istedik. Comolli geldi, 'Biz Barış'ı da istiyoruz' dedi. Barış için Hertha Berlin'le konuşuyorduk, 1 yıl daha bizde oynayıp gidecekti. Göreve yeni başlayan Ali Koç'a, 'Hayır' diyemedik. Berke bu sezon Westerlo'da iyi bir sezon geçirdi. Önü çok açık, ben Avrupa'da çok iyi yerlere gelececeğine inanıyorum. Fenerbahçe satarsa payımız var zaten. Barış da öyle. İkinci satışlardan kazanıyoruz" ifadelerine yer verdi.


Seyit Mehmet Özkan, Avrupa, Genç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 03:03 

Son Dakika Spor Seyit Mehmet Özkan: Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa'ya göndereceğiz - Son Dakika Spor
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