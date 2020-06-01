Seyit Mehmet Özkan: TFF'nin rezerv takım fikri kesinlikle doğru ve destekliyorum - Son Dakika

Seyit Mehmet Özkan: TFF'nin rezerv takım fikri kesinlikle doğru ve destekliyorum

Başkan Özkan, "Altınordu, Süper Lig'de olmadığı için bize fikrimizi soran olmadı, normal karşılıyorum.

Seyit Mehmet Özkan: TFF'nin rezerv takım fikri kesinlikle doğru ve destekliyorum, System.String[]

Başkan Özkan, " Altınordu, Süper Lig'de olmadığı için bize fikrimizi soran olmadı, normal karşılıyorum. Ama ülkemizde 5 yaştan 22 yaşa kadar profesyonel futbolcu yetiştirmeye yönelik gerçek yatırım yapan tek kulüp Altınordu olduğu için, bizim de birkaç kelime etme hakkımız olduğunu düşünüyorum" dedi.



"FİKİR KESİNLİKLE DOĞRU VE DESTEKLİYORUM"


Fikrin doğru olduğunu ve desteklediğini ifade eden Seyit Mehmet Özkan, "Ama şartları olması lazım. 19 yaşını bitirmiş genç sporcularımızın maç tecrübelerini geliştirmek ve çaylak profesyonellik dönemlerini verimli olarak geçirmelerini sağlamak amaçlı bir takım göstermelik işler yapıldı. Adına A2 Ligi dedik, olmadı. U21 yaptık olmadı. Çünkü bu liglerin hiçbir motivasyonları yok, sponsorları yok, izleyicisi yok, ilgileneni yok. Tam İtilmiş Kakılmış Lig. A takımda oynamayanların, kadroya giremeyenlerin, sakatlıktan yeni kurtulanların sahaya zoraki çıktıkları A2 veya U21 Lig sezonları geçirdik geçmişte" şeklinde konuştu.


FATİH TERİM'İN PROJESİYDİ


Başkan Özkan, "Fatih Terim hocamız A Milli Takım'ın başında kalsaydı, bu iş şimdiye dek uygulamaya geçmiş olurdu. Ama kurumsal süreklilik geleneğimiz olmadığı için, hoca gitti, proje bitti. Fatih hoca kalsaydı kriterlere uyan, futbolun altyapısına gerçekten yatırım yapan, taşın altına gerçekten elini koyan kulüplere rezerv takım kurmak için izin verilecekti. Almanya, Hollanda ve İspanya'da altyapıları güçlü olan kulüplere 3'üncü Lig seviyesinde, asıl kulüp adlarıyla B veya II veya Jong (Genç) olarak katılım hakkı veriyorlar. Rezerv takım kuracak kulüplerin en az 3, 4 tane antrenman sahası, sporcu lojmanı, en az 3 öğün sporcu beslenmesine uygun yemek çıkan yemekhanesi, sporcuların boş zamanlarında vakit geçireceği sosyal tesisi, sporcu sağlığı bölümü ve en önemlisi 19-22 yaş genç futbolcu stoğu olması kriterler arasındaydı" ifadelerini kullandı.


SÜPER LİG'DEN 8 TAKIM ÇIKAR


Bu kriterlere uygun Süper Lig'den 8 takım çıkabileceğini iddia eden Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Ben bütün takımları biliyorum. B takımı çıkarabilecek Süper Lig'den 9 takım çıkmaz. Ama yepyeni takım kurarlar, o başka. Tamam üstte B takım hakkı verilsin ama altta da artık bir şeyleri geliştirmenin zamanı geldi, geçiyor. Akademi liglerinde 2008 yılında U14'ler vardı, 2020 yılına geldik hala aynı seviyedeyiz. Her 2 yılda bir akademi liglerine bir yaş daha ekleyelim. Sırasıyla U13'ler, U12'ler, U11'ler girsin. 83 milyonluk ülkemizde profesyonel futbolcu sayısı sadece 2 bin 369. Amatörleri de katarsak 400 bin oluyor. Bu rakam 18 milyonluk Hollanda'da 1 milyon, 67 milyonluk Fransa'da 2 milyon, bizimle aynı nüfusta olan Almanya'da ise 7 milyon. Biz önce tabanı genişletmeliyiz. Tavanı sonra düzenleriz. Un var, şeker var, yağ var, sadece helvayı iyi karacağız" dedi.


BARIŞ ORHUNBİLGE: YÖNÜMÜZ AVRUPA


Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge katıldığı bir televizyon programında, "Altınordu, akıntıya karşı yüzüp çağlayan çıkan bir balık gibidir" benzetmesi yaptı. Ülkemizde futbolun sadece hafta sonundan hafta sonuna izlenen ve sonuç odaklı bir spor olduğuna dikkat çeken Orhunbilge, "Altınordu ise süreç odaklı bir sistemdir, bir futbol eğitim kurumudur, hayat okuludur. İşimiz insan bahçıvanlığı. Çağlar ve Cengiz, sonrasında Barış, Berke, Alican ve Erce, şimdi de Ravil ile Burak, bu sitemin ürünleri. Tek odağımız var, bu toprakların çocuklarına Avrupalı meslektaşları karşısında fırsat eşitliği yaratmak. Kendi evlatlarımızla önce Süper Lig'e çıkacağız, sonra da Avrupa'da mücadele edeceğiz" diye konuştu.


Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 01:38 

Son Dakika Spor Seyit Mehmet Özkan: TFF'nin rezerv takım fikri kesinlikle doğru ve destekliyorum - Son Dakika Spor
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