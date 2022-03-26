SEYİT ONBAŞI CANLANDIRILDI - Son Dakika

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AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen programda, Seyit Onbaşı'nı canlandılırıp buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edilerek 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı kutlandı. Havaların soğuk geçmesi nedeniyle 7 gün sonra düzenlenen program Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde gerçekleşti. Programa okulun öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılışı yapılan programda, okul öğrencilerinden Semih Yaman tarafından, Seyit Onbaşı canlı heykel performans gösterisi ve maket top mermisini mizansen olarak kaldırması beğeni topladı. Kutlama programının devamında yerel sanatçı Hidayet Aydın tarafından Çanakkale türküsü çalınırken, katılımcılara Çanakkale menüsü olarak buğday çorbası ve üzüm hoşafı ikram edildi.

Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hanife Gülver, "Çanakkale şehitleri anmak amacıyla Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu olarak bir program düzenledik. 8'inci sınıf öğrencimiz Semih Yaman Seyit Onbaşı canlı performansı düzenledi. Yine Çanakklae şehitlerimizi anmak adına katılımcılarımıza çorba ve üzüm hoşafı ikramı yaptık. Amacımız gelecek nesillerde kalıcı bir iz bırakabilmek" dedi.