MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış - Son Dakika

MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış

18.03.2021 18:26

Seyit Onbaşı'nın torunu: Dedemin çok güçlü bir yapısı varmışMANİSA'da görev yapan Çanakkale Deniz Zaferi kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın torunu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, dedesinin anılarını anlattı.

Seyit Onbaşı'nın torunu: Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış

MANİSA'da görev yapan Çanakkale Deniz Zaferi kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın torunu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, dedesinin anılarını anlattı. Kahraman dedesinin ismini taşıyan torunu Seyit Çabuk, "Dedem suyu bardakla değil testiyle içermiş. Çok güçlü bir yapısı varmış" diye konuştu.

Manisa Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı nedeniyle şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi. Bir otelde düzenlenen programa; Çanakkale Deniz Zaferi'nde 276 kiloluk top mermisini tek başına sırtlayıp İngiliz zırhlısını vurarak, Türk ordusunun savaşı kazanmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı'nın 3. kuşak torunu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk da katıldı. Müttefik donanmasının 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nı geçmek istemesi üzerine, mekanizması bozulan bir topun 276 kiloluk mermisini sırtına alarak namluya süren ve İngiliz zırhlısını vurarak savaşın yönünü değiştiren Seyit Onbaşı ile aynı ismi taşıyan 3. kuşak torunu Seyit Çabuk, ailesinin dedesiyle ilgili anlattığı anıları paylaştı.

Sözlerine tüm şehitleri rahmetle anarak başlayan Çabuk, "20 yıldır Jandarma Genel Komutanlığının emrinde çalışıyorum. Manisa İl Jandarma Komutanlığında görev yapıyorum. Askerlik, Türk milletinin özünde var. 18 Mart'ta birçok kez Çanakkale'ye gitmek nasip oldu. Oraya herkesin gitmesi lazım. Şehitlerimizin o küçücük toprakta neler yaptığını görmeliler. Biz de bu yüzden asker olduk. Tüm şehitlerimizden bir kez daha Allah razı olsun. Dedem, 1889 yılında önceki ismi Manastır olan Koca Seyit Mahallesi'nde dünyaya gelmiş. 1939 yılında 50 yaşındayken vefat etmiş. Torunu babam Şaban Çabuk'tur. Henüz babam 1 yaşındayken dedem vefat etmiş. Bu yüzden babam da görememiş. Dedem, Çanakkale Savaşı'nda Mecidiye tabyasında savaşmış. 276 kilo mermiyi bu tabyada kaldırıyor. Savaş bittikten sonra Balıkesir'in Havran ilçesi şu anki ismiyle Koca Seyit Mahallesine dönmüş. Burada hayvancılık, orman ve kömürcülük işleriyle uğraşmış. Babaannem anlatırdı; suyu bardak ile değil, testi ile içermiş. Çok güçlü bir yapısı varmış. Hayvancılık yaptığı dönemlerde derenin karşısına geçemeyen yüklü hayvanı sırtını alıp geçirirmiş. Öyle güçlü bir insanmış. Hastanede zatürreden dolayı vefat etmiş. Şu an bizim köyümüzde devletimizin yaptığı bir Koca Seyit Anıt Mezarı var. Devamlı ziyaretçileri de gelip gitmektedir" dedi.

MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış
MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış
MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış
MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış
MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış
MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış
MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış
MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış
MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış

Çanakkale, Jandarma, Astsubay, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

17 yaşındaki Gizem'i öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Bana, benim olacaksın seni rezil ederim dedi Fenerbahçe'de Erol Bulut, Beşiktaş'ı hızlı hücumlarla yıkmaya çalışacak İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda Süreç nasıl o noktaya geldi? İşte TBMM'deki yakaya yapışmaya kadar varan kavganın perde arkası Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu
Sarı kart gösteren hakeme tekme tokat saldırdılar! Otoparka kaçıp canını zor kurtardı Sarı kart gösteren hakeme tekme tokat saldırdılar! Otoparka kaçıp canını zor kurtardı         
19:38
Hande Erçel ve Murat Akdoğan ilişkisinin aracıları ikilinin ablaları çıktı Hande Erçel ve Murat Akdoğan ilişkisinin aracıları ikilinin ablaları çıktı         
19:20
Şeyma Subaşı'nın burnu sosyal medyanın diline düştü Şeyma Subaşı'nın burnu sosyal medyanın diline düştü         
19:01
14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi 14 yaşındaki kıza inşaatta cinsel istismarda bulunan bekçiye 4 yıl hapis cezası verildi         
18:11
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı         
16:32
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar         
14:12
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi Ahmet Çakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! Usta yorumcu helallik istedi         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 19:56:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MANİSA Seyit Onbaşı'nın torunu Dedemin çok güçlü bir yapısı varmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei