Seyit Onbaşı'nın astsubay torunu Seyit Çabuk: "Dedemin adını taşıdığım için gurur duyuyorum" - Son Dakika

Seyit Onbaşı'nın astsubay torunu Seyit Çabuk: "Dedemin adını taşıdığım için gurur duyuyorum"

18.03.2021 15:35
Seyit Onbaşı'nın astsubay torunu Seyit Çabuk:

Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla efsaneleşen Seyit Onbaşı'nın torunu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, dedesinin ismini büyük bir onurla taşıdığını söyledi.

Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği kahramanlıkla efsaneleşen Seyit Onbaşı'nın torunu Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, dedesinin ismini büyük bir onurla taşıdığını söyledi.

Manisa Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Seyit Çabuk, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Halen Manisa İl Jandarma Komutanlığı hizmetinde görev yaptığını aktaran Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Seyit Çabuk, dedesinden esinlenerek asker olmaya karar verdiğini dile getirdi.

"Dedemin adını taşıdığım için gurur duyuyorum" diyen Çabuk, sık sık Çanakkale Savaşları'nın yapıldığı yerleri ziyaret ettiğini de ifade etti.

Çabuk, şöyle konuştu:

"Seyit Onbaşı'nın asıl torunu Şaban Çavuş, benim babam olur. Babaannem çok anlatırdı, dedem, suyu bardakla değil testi ile içermiş. Dedem çok güçlü bir insandı. Savaştan sonra yerleştiği Balıkesir'in Havran ilçesindeki köyümüzde hayvancılık ve ormancılık yaparken gücünü herkese göstermiş. Örneğin hayvanlar bazen derenin karşısına geçemeyince kendisi hayvanı sırtlayıp karşıya geçirirmiş. Tabii o zamanın şartları şimdiki gibi değil."

Çanakkale cephesinde Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görev yaptığı sırada 200 kilodan ağır top mermisini sırtlayıp, top kundağına yerleştirerek Birleşik Krallık'a ait Ocean Zırhlısı'nı batmasını sağlayan Seyit Onbaşı, kahramanlık destanlarıyla dolu savaşın sembol isimlerden birisi haline geldi.

Kurtuluş Savaşı'na da katılan Seyit Onbaşı, Soyadı Kanunu ile Çubuk soyadını aldı. Seyit Onbaşı, 1 Aralık 1939'da zatürreden vefat etti.

Heykelleri dikilen, Seyit Onbaşı'nın anısına köyünün adı "Kocaseyit" olarak da değiştirildi.

Çanakkale, Astsubay, Jandarma, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Seyit Onbaşı'nın astsubay torunu Seyit Çabuk: 'Dedemin adını taşıdığım için gurur duyuyorum' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle akaryakıtta 40 kuruşluk indirim gerçekleşti Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Kostas Tsimikas için Ozan Kabak aracılık yapıyor İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis Sancıları başlayınca hastane için yola çıktı, 800 metre kala kaldırımda doğum yaptı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Songül Karlı'nın ilk işi imaj değişikliği oldu Kahvaltı için uyandırmaya gittikleri oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar
Her şey Her şey "Doktor musun?" sorusundan sonra başladı! Madde bağımlısı şahıs önüne çıkan herkesi bıçakladı         
17:00
Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakim karşısına çıktı Defne Samyeli'nin şikayetçi olduğu Mustafa Sandal hakim karşısına çıktı         
16:55
Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'ye yönelik yaptırımları askıya aldı         
16:32
Karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı 37 yerinden bıçakladı Karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı 37 yerinden bıçakladı         
16:18
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı Mansur Yavaş'ın katıldığı yayın, Twitch Türkiye anlık izlenme rekoru kırdı         
15:14
Son Dakika! Putin'den kendisine Son Dakika! Putin'den kendisine "Katil" diyen Joe Biden'a yanıt: Ona sağlıklar dilerim, başka bir devleti değerlendirmek aynaya bakmak gibidir         
14:46
"Galatasaray'da oynar mısın?" sorusuna Thomas Müller'den Fenerbahçe yanıtı geldi         
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Andımız İstiklal Marşı'dır         
13:59
Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti         
13:58
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil         
11:24
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 17:07:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Seyit Onbaşı'nın astsubay torunu Seyit Çabuk: "Dedemin adını taşıdığım için gurur duyuyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei